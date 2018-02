Der Unterschied macht sich deutlich bemerkbar: Schon in der Bonitätsklasse unterhalb der Spitzengruppe reichen die effektiven Zinsen bis zu 5,99 Prozent etwa bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Vom Niedrigzins ist für diese Kunden kaum etwas zu spüren.

Ganz anders in der Oberklasse. Wer sich mit bester Bonität bei der Barclays Bank 15.000 Euro für drei Jahre leiht, zahlt das Geld in 36 Monatsraten von 423,10 Euro zurück. Das kann man sich dank der praktischen Schieberegler auf der Barclays-Homepage einfach ausrechnen lassen. Auch andere Banken oder Kreditportale bieten solche Werkzeuge im Internet an.