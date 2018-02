Für Schuldner dagegen ist das niedrige Zinsniveau von Vorteil. Das Kreditvergleichsportal smava machte einen negativ verzinsten Kredit sogar zum Marketingschlager. Doch die Traumkonditionen gelten nicht für jeden. In den Genuss niedriger Zinsen gelangen vor allem Bankkunden mit sehr hoher Kreditwürdigkeit.

Wenn in diesen Zeiten vom Zins die Rede ist, geht es meist um das Leid der Sparer, deren Kontoguthaben durch die Inflation entwertet werden. Denn Banken zahlen wegen der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank kaum noch Zinsen auf die Einlagen ihrer Kunden.

Das Zinsniveau der bei Verbrauchern beliebten Ratenkredite unterscheidet sich deutlich je nach Bonität des Schuldners. Bei Ratenkrediten erhalten Bankkunden ein Darlehen, das sie während der Laufzeit in festen Monatsraten zurückzahlen müssen. Jede Rate enthält Tilgung plus Zins, wobei der Zinsanteil während der Laufzeit sinkt und die Tilgung steigt.

Die FMH Finanzberatung aus Frankfurt hat für die WirtschaftsWoche die Ratenkredit-Angebote von 22 Banken ausgewertet und die Ergebnisse nach Laufzeit (drei, fünf und sieben Jahre) sowie nach zwei Bonitätsklassen (beste und gut) gegliedert. Je niedriger der effektive Jahreszins, desto weiter vorn landet die ihn verlangende Bank.

Wie ordnen Banken ihre Schuldner in Bonitätsklassen ein? „Je nach Bank gibt es vier bis fünf Stufen“, erklärt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. Nur rund drei Prozent der Kunden landen laut Herbst in der Spitzenklasse. Rund 20 Prozent würden mit guter und 40 Prozent mit mittlerer Bonität beurteilt. Das FMH-Ranking bezieht sich auf die Kunden in den beiden obersten Bonitätsklassen.