Besonders flexibel schneiden laut FMH die Angebote der BBBank, der Deutschen Bank und der norisbank ab. So ist es bei der BBBank möglich, die Schuld jederzeit komplett zu tilgen, ohne dass dadurch Kosten entstehen. Zudem können BBBank-Kunden im Fall finanzieller Engpässe pro Jahr mit zwei aufeinanderfolgenden Kreditraten aussetzen. Die norisbank erlaubt drei Mal zwei Raten Pause, was allerdings 35 Euro Gebühr kostet. Sondertilgungen sind bei ihr ebenfalls möglich, allerdings nur in Höhe von 50 Prozent der Restschuld.