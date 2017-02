Den tollen Fernseher, die Couchgarnitur oder gar das Auto gleich mitnehmen und später zahlen? Diesen Konsumententraum machen Ratenkredite möglich.

Dabei zahlen Bankkunden das erhaltene Geld über die vereinbarte Laufzeit Monat für Monat ab. Die regelmäßigen Zahlungen decken die Zinsen auf die noch ausstehende Kreditsumme, der Rest des monatlichen Betrags tilgt die Schuld. Überweist der Schuldner monatlich konstante Beträge an die Bank, sinkt der Zinsanteil in den Rückzahlungen mit voranschreitender Laufzeit, sodass immer größere Anteile in die Tilgung fließen können.