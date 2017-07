Sparen kann manchmal sogar Spaß machen. Das zeigen 37 teils humorvolle Finanztipps aus Amerika, die auch hier funktionieren.

Von Amerika lernen, heißt siegen lernen. Wer schon immer auf der Suche nach den ultimativen Finanztipps war, sollte deshalb den Blick über den Atlantik wagen. Dort hat das Internetportal MarketWatch 51 Finanztipps für Privatleute veröffentlicht. Ja, exakt 51. Weil die Amerikaner in der Lage sind, mit wenig Worten so viel zu sagen, haben wir die Tipps für deutsche Sparer interpretiert. Wir sind eben nicht nur Denker, sondern auch Dichter. Dabei haben wir uns auf 37 Tipps beschränkt, weil finanzmathematisch erwiesen ist, dass das genau reicht. Ein anderer Grund war, dass das US-Steuersystem noch komplizierter ist als unseres und daher einige der importierten Tipps hierzulande nicht funktionieren.

Wer alle 51, Verzeihung: 37 Tipps beherzigt, kann es finanziell zu etwas bringen. Manche der Verhaltensregeln sind ganz einfach umzusetzen. Sie sagen Ihnen nämlich nicht, was Sie tun, sondern was Sie lassen sollen. Doch auch das ist oft leichter gesagt, als getan. Diätgeplagte Menschen wissen, wovon die Rede ist.

Übrigens: Nicht für alle der US-Finanztipps wird hier Gewähr gegeben. Sollte es nicht klappen mit dem Reichtum, hatten Sie aber zumindest das Vergnügen, den rauen amerikanischen Humor kennengelernt zu haben. Denn die Amis haben uns unter anderem eines voraus: Sie sind weniger verkniffen. Auch beim Geld. So kann Sparen fast schon cool werden. Aber lesen Sie selbst: 1. Don’t buy cash-value life insurance.

Lebensversicherung, nein Danke!

Kapitalunterlegte Lebensversicherungen sind auch in Deutschland ein Auslaufmodell. Das haben mittlerweile fast alle mitbekommen. Check. Nächster Tipp.

2. Don’t trust brokers when their lips are moving.

Anlageberater lügen, sobald sie den Mund aufmachen.

Das ist an dieser Stelle keine Tatsachenbehauptung, sondern die sinngemäße Übersetzung der US-Finanzweisheit Nr. 2. Soviel muss gesagt werden, sonst könnte es presserechtlich Ärger geben. Was tut man gegen windige Ratgeber? Honorarberater engagieren (kostet) oder Provisionen für Finanzberater gesetzlich verbieten, wie es einige Länder schon vormachen. Sprechen Sie mit Ihrem Bundestagsabgeordneten. Es ist Wahlkampf!



Die Investoren hinter ausgewählten deutschen Robo-Advisors und Produkte, die Anleger bei ihnen bekommen Scalable Capital Anbieter Scalable Capital Gebühr (in Prozent pro Jahr)* 0,75 Anlageprodukte (meist Indexfonds) von Blackrock, UBS, HSBC, Lyxor Beteiligungen von Blackrock, Holtzbrinck Ventures, Tengelmann Ventures Partnerbank Baader Bank * auf das verwaltete Vermögen, ohne Produktkosten Quelle: Unternehmen, eigene Recherche

Liquid (Global) Anbieter Liqid (Global) Gebühr (in Prozent pro Jahr)* 0,25-0,50 Anlageprodukte (meist Indexfonds) von Blackrock, Vanguard, Deutsche Bank, Deutsche Börse Beteiligungen von Project A Ventures, HQ Trust, DvH Ventures, Berliner Volksbank Ventures Partnerbank Deutsche Bank * auf das verwaltete Vermögen, ohne Produktkosten

Whitebox Anbieter Whitebox Gebühr (in Prozent pro Jahr)* 0,35-0,95 Anlageprodukte (meist Indexfonds) von Amundi, Blackrock, UBS, HSBC, Lyxor, State Street, Deka, Comstage, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Source Beteiligungen von Leonardo Partnerbank Fintech Group (Berater: Morningstar) * auf das verwaltete Vermögen, ohne Produktkosten

Vaamo Anbieter Vaamo Gebühr (in Prozent pro Jahr)* 0,49-0,79 Anlageprodukte (meist Indexfonds) von Blackrock, HSBC, Dimensional, UBS Beteiligungen von WI Bank, Route 66 Ventures Partnerbank FIL Fondsbank * auf das verwaltete Vermögen, ohne Produktkosten

Ginmon Anbieter Ginmon Gebühr (in Prozent pro Jahr)* 0,39** Anlageprodukte (meist Indexfonds) von Dimensional, Blackrock, UBS Beteiligungen von Passion Capital Partnerbank DAB Bank * auf das verwaltete Vermögen, ohne Produktkosten; ** plus zehn Prozent Gewinnbeteiligung (monatlich mindestens 1,50 Euro)

Quirion (Basis) Anbieter Quirion (Basis) Gebühr (in Prozent pro Jahr) 0,48 Anlageprodukte (meist Indexfonds) von Dimensional, Blackrock, Deka, Lyxor, State Street, Deutsche Bank, Robeco, UBS, Amundi, Source Beteiligungen von Quirin Bank Partnerbank Quirin Bank * auf das verwaltete Vermögen, ohne Produktkosten

3. Don’t keep a heap of money in your checking account.

Bargeld lacht (Dich aus).

Ein Haufen Geld auf dem Konto verleiht ein sicheres Gefühl. Aber sicher ist nur die Tatsache, dass man mit überdimensionierten Sparguthaben Geld verliert, vor allem angesichts der Minizinsen. Also umschichten und Vermögen auf mehrere Säulen verteilen: Aktien, Immobilien, Gold – oder vielleicht mal ein neues Sofa?

4. Don’t envy hedge fund investors.