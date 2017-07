Es kommt nicht so oft vor, dass Start-up-Gründer mit mehr Geld überschüttet werden, als sie sich eigentlich erhofft hatten. Doch genau das ist Erik Podzuweit passiert. Er ist Co-Gründer bei Scalable Capital, das sich binnen eines Jahres als führender digitaler Anlageberater auf dem deutschen Markt etabliert hat. Anleger können dort ihr Geld über eine Onlineplattform automatisch verwalten lassen: Algorithmen packen ihr Geld je nach Marktlage zu bestimmten Anteilen in Aktien und Anleihen.

Um neue Kunden gewinnen zu können, verhandelte Podzuweit eigentlich nur mit den bisherigen Investoren Holtzbrinck Ventures und Tengelmann Ventures über eine kleine Finanzspritze. Doch dann klopfte Blackrock an. Der größte Vermögensverwalter der Welt wollte sich beteiligen. Wer kann da schon Nein sagen? Also ließ Scalable sein Geschäft seit Anfang des Jahres vom US-Finanzriesen auf links drehen. Der schickte Wirtschaftsprüfer in ihr Büro auf dem Münchner Prachtboulevard Prinzregentenstraße und prüfte nicht nur das Geschäftsmodell, sondern auch die Technologie. Nach knapp sechs Monaten kam das Okay. Scalable bekam 30 Millionen Euro, nachdem sie in den Jahren zuvor insgesamt nur elf Millionen eingeworben hatten. Und Blackrock kaufte sich in den ersten Robo-Advisor auf dem deutschen Markt ein.