Für die Weltwirtschaft sieht Zulauf dort die nächste Rezession aufziehen und geopolitisch weitere Krisen: Die bipolare Ordnung, so Zulauf, das Machtgleichgewicht zwischen den Atomsupermächten USA und Sowjetunion, sei ebenso Geschichte wie die „Pax Americana“, die Periode der US-Vorherrschaft nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. In vielen Regionen sei dadurch ein geopolitisches Machtvakuum entstanden.

Doch der Optimismus und die Sorglosigkeit an den Börsen könnte trügerisch sein. Die Notenbanken haben die Welt überflutet mit Liquidität. Doch das Geld wird in der Realwirtschaft nicht gebraucht, weil die Weltwirtschaft mit Blick auf Demografie, Verschuldung, Überregulierung und Kapazitätsüberhängen kaum mehr wachsen kann. „Nun sitzen die Notenbanken auf einem Pulverfass und fragen sich, wie sie da wieder runter kommen sollen“, sagt Zulauf: „Wir werden sehen, wie lange die Fed ihren Normalisierungskurs durchhalten kann, wenn dies im zweiten Halbjahr zu Rückschlägen an den Aktienmärkten führen wird.“

Der US-Anleihemarkt scheint die Prognose des Schweizer zu bestätigen. Die Renditen von Staatsanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit drehen schon wieder nach unten. Offenbar glaubt der Anleihemarkt nicht an einen Aufschwung und signalisiert damit ebenfalls Risiken für eine Börsenkorrektur. Weil die Weltwirtschaft überschuldet ist und nicht genügend wächst, können es sich die Notenbanken ohnehin nicht erlauben, die Realzinsen, also die Zinsen nach Abzug der Inflation, über Null zu heben.

