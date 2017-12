Die Entwicklung intelligenter Systeme und Roboter schreitet voran. Schafft sich der Mensch wirklich wie erhofft wertvolle Helfer an oder eher sich selbst ab? Die digitale Revolution bewegt sich in Richtung einer „KIvolution“. Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) kennt kaum noch Grenzen. Die Psychologisierung des Computers steht unmittelbar bevor. Das ist unheimlich faszinierend, wobei ich hier die Betonung auf unheimlich lege. Wenn das Gehirn gescannt und im Computer dupliziert wird, dann müssen wir uns ernsthaft Sorgen machen. Aus vermeintlich wertvollen Helfern werden technologische Assistenzsysteme, die uns psychometrisch vermessen und sich dadurch verselbstständigen können. Unser Persönlichkeitsprofil und individuelles Lebensdossier gehört dann nicht mehr uns allein. Der Mensch schafft sich vielleicht nicht selbst ab, aber er verliert die Kontrolle über sich selbst.

Abschaffung und Kontrollverlust dürften wohl nahe beieinander liegen. Welches Ereignis in 2017 empfanden Sie als besonders prägend oder besonders aufmerksamkeitswürdig? Die Übernahme der US-Präsidentschaft durch Donald Trump am 20. Januar war für mich der politische „11. September“ des Jahres 2017. Seine Präsidentschaft kam einem globalen Erdbeben gleich. Sein Politikstil bereitet mittlerweile den Boden für „Fake News“ und „Alternative Fakten“, für Rechtspopulismus und Hasskriminalität weit über Amerika hinaus.

Gab es 2017 auch positiv prägende Persönlichkeiten? Zu den prägenden Persönlichkeiten des Jahres 2017 zähle ich Papst Franziskus, der Mut, Weitsicht und Sensibilität bei der Reise nach Myanmar und Bangladesch bewiesen hat. Gern würde ich auch noch mal den Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hervorheben, über den wir schon in unserem zurückliegenden Jahresausblick gesprochen haben. Rosberg hat auf dem Höhepunkt seiner Lebenskarriere abgedankt, in der Familie und Kinder wieder das Wichtigste im Leben sind.



Was bedeutet der Begriff Lebenskarriere?

Traditionell verstehen wir Karriere als die vom Rest des Lebens sauber abgetrennte berufliche Entwicklung. Man könnte diese aus meiner Sicht willkürliche Trennung auch als eine biografische Amputation betrachten. Viel zukunftsfähiger finde ich es dagegen, eine gesunde Mischung aus Job, Familie und Ehrenamt anzustreben. Das meine ich mit dem Begriff Lebenskarriere.

Sehen Sie eine prägende Entwicklung oder einen globalen Risikofaktor, dem Gesellschaft und Entscheider noch nicht die erforderliche Aufmerksamkeit entgegengebracht hätten?

Gemeinsam mit dem Ipsos Institut habe ich gerade repräsentativ ermittelt, was die Deutschen vom neuen Jahr 2018 erwarten. Natürlich gibt es Hoffnungen und Wünsche, aber die ungelösten Probleme der letzten Legislaturperiode werden in das kommende Jahr wie eine schwere Hypothek mitgeschleppt: Fremdenfeindlichkeit, Gewaltbereitschaft, Kriminalität und gefühlte Wohnungsnot sorgen für Verunsicherungen, für persönliche Abstiegs- und Verlustängste – und das trotz wirtschaftlicher Rekordmeldungen. Eigentlich wollen die Deutschen nur eins: Angst- und sorgenfrei in die nahe Zukunft schauen. Wenn die hoffentlich bald aufgestellte neue Regierung das den Bürgern nicht ‚verbürgt‘, ist der soziale Frieden gefährdet. Parteien könnten dann ihre Legitimation verlieren und wir wären im postdemokratischen Zeitalter angekommen.