¹ nur zur Information, fließt nicht in das Ranking ein ²monatliche Schwankungen des Fondskurses um dessen Mittelwert ³der maximale Verlust gibt an, wie viel Anleger im schlechtesten Fall in den vergangenen drei Jahren in einem Anlagezeitraum von sechs Monaten verloren hätten, wenn sie zum Höchstkurs gekauft und zum Tiefstkurs verkauft hätten – ausgewertet für je einen Stichtag pro Monat

Standard Life Investments (SLI) verwaltet 412 Milliarden Euro von der Versicherungsmutter und von externen Kunden. SLI ist auch in Deutschland aktiv und hat hier in den vergangenen Jahren mit einem auf rund zehn Personen erweiterten Vertrieb Kundengelder in Höhe von rund sieben Milliarden Euro vor allem bei Großanlegern wie Pensionsverwaltern eingesammelt. Bekannt geworden ist etwa die Standard Life Global Absolute Return Strategy (GARS), die in Kontinentaleuropa 12,45 Milliarden Euro bei Anlegern eingesammelt hat und insgesamt rund 50 Milliarden Euro verwaltet. Die Strategie soll durch zahlreiche unterschiedliche Anlagen in Aktien, Renten und Derivate eigentlich jedes Jahr ein Plus für Anleger erzielen, das hat einige Jahre gut funktioniert, ging aber in 2016 schief. Wie üblich für Versicherungs-Geldmanager ist SLI vor allem im Management von Anleihenportfolios groß, doch genau diese kommen bei einer Zinswende unter Druck, die zu erwartende Rendite aus diesen Geschäften und das Wachstum könnten in Zukunft leiden. Deshalb passt Aberdeen Asset Management gut zu SLI. Die aus dem schottischen Aberdeen stammenden Manager verwalten weltweit 350 Milliarden Euro und sind hierzulande vor allem bekannt durch Schwellenländer-Fonds und durch die Übernahme der Degi-Immobilienfonds. Beide Felder sind aktuell nicht sehr prestigeträchtig. Die Immobilienfonds wurden inzwischen wegen Liquiditätsproblemen, die in der Finanzkrise auftraten, abgewickelt. Schwellenländer haben in den vergangenen Jahren die Gunst der Anleger verloren. Aberdeen hat in den vergangen Jahren viele Mittelrückflüsse an Kunden zu verzeichnen, der Aktienkurs des Hauses ist tief gefallen, die Zeit für einen Zusammenschluss für die Aktionäre von SLI recht günstig.