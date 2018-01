9. Kraftlose Regierung: Das hat auch damit zu tun, dass in Deutschland eine kraftlose Regierung agiert, die weiterhin statt das Wohl des Landes im Blick zu haben, Energie und Fokus auf Nebenkriegsschauplätzen verschwendet (mehr Umverteilung, Einheitsversicherung auf englischem Niveau, etc.) und im Irrglauben, wir seien ein „reiches Land“ den Wohlstand verschleudert. Die Liste der Versäumnisse ist schon lang und würd noch länger werden.

10. Migrationskrise weiter ungelöst: Was die größte Herausforderung für Deutschland und Europa angeht, sehe ich schwarz. Obwohl immer deutlicher wird, dass wir es mit eine Migrations- und keiner Flüchtlingskrise zu tun haben, obwohl immer klarer wird, dass die langfristigen Kosten der Zuwanderung überwiegend unqualifizierter Menschen die finanzielle Leistungsfähigkeit bei weitem übersteigt und den sozialen Frieden gefährdet, werden wir weder in Deutschland noch in Europa eine Begrenzung erreichen. Weder werden Menschen ohne Bleiberecht abgeschoben noch wird die Zuwanderung insgesamt gesteuert. Die Antwort der Regierungen bleibt vor allem eine Verharmlosung und Leugnung der Probleme, was die radikalen Kräfte in ganz Europa weiter stärkt.