Schon vor einigen Wochen habe ich an dieser Stelle gezeigt, dass nur die Schwellenländerbörsen noch relativ preiswert sind und zudem von einer guten fundamentalen Entwicklung profitieren . Die US-Börse hat schon längst jedes vernünftige Maß verloren und dürfte sich in der Endphase der Aufwärtsentwicklung befinden. Europa ist günstiger, aber nicht billig. Die ungelösten Probleme der EU und Eurozone gepaart mit der demografischen Entwicklung und dem Hang auf Umverteilung statt Investitionen zu setzen, dürften den Prozess der weiteren absoluten und vor allem relativen Niedergangs beschleunigen.

Der US-Markt ist teuer, Japan und die Schwellenländer erscheinen günstig. In Europa sollten wir weiterhin aufpassen. Wir alle haben schon zu viele Assets in unserer Heimatregion.

Der Preis für dieses Spiel der Notenbanken ist hoch. Dabei muss es gar nicht zu einem Crash kommen. Auch so bedeuten hohe Kaufpreise nichts anderes als beständig niedrige Renditen. Der Bostoner Vermögensverwalter GMO prognostiziert auf heutigem Niveau negative Renditen für US-Blue Chips für die kommenden Jahre . Die fundamentale Entwicklung setzt sich am Ende durch. Und wir können uns nicht endlos über ein schwaches Wachstum der Realwirtschaft und bereits rekordhohe Gewinnquoten hinwegsetzen. Weiteres Wachstum der Unternehmensgewinne ist nur denkbar, wenn die Gewinnquote weiter zulasten der Lohneinkommen steigt. Ausgeschlossen ist das nicht, angesichts der zunehmenden sozialen Spannungen jedoch nicht sehr wahrscheinlich.

Angesichts dessen, was zur Zeit an den Weltfinanzmärkten passiert, könnte man denken, diese fundamentale Verschiebung spiele keine Rolle. Solange die Notenbanken Liquidität in die Märkte pumpen – und das machen sie weltweit trotz US-Tapering noch immer – und das Versprechen abgeben, dass Vermögenswerte nicht sinken können, gibt es doch keine Alternative als voll investiert zu sein. Könnte man meinen.

Hoch bewertete Assetpreise, Geldpolitik am Ende der Möglichkeiten und das Risiko von Schocks, wie zunehmendem Protektionismus, machen Cash als Anlageklasse hoch attraktiv. Was sind schon ein paar Prozent sicherer Verlust gegen das Risiko empfindlicher Verluste beim nächsten Crash, der zudem das Zeug dazu hat, letzte Einbrüche in den Schatten zu stellen?

Billige Schwellenländer

Auf mittlere Sicht bieten nur die Schwellenländer erfolgversprechendere Aussichten. Die fundamentale wirtschaftliche Entwicklung ist besser und die Bewertungen günstiger. Letzteres hat natürlich auch mit dem Risiko in diesen Märkten zu tun. Zum einen hat die Asienkrise gezeigt, dass die besten Langfristpotenziale durch kurzfristige Fehler – in diesem Fall hohe Auslandsverschuldung – zunichte gemacht werden können. Zum anderen gibt es erhebliche politische Risiken. Deshalb notieren russische Aktien seit Jahren auf tiefem Niveau. Deshalb machen Investoren angesichts der Politik Erdogans einen zunehmend großen Bogen um die Türkei, die zudem bedenklich hoch in Fremdwährung verschuldet ist.

Diese Risiken schlagen sich in der Bewertung nieder. Immerhin waren die Schwellenländer noch nie in diesem Jahrhundert so billig relativ zu den Märkten im Westen, vor allem im Vergleich zu den USA. Dies sehen auch Investmentmanager so, die in der letzten Umfrage der Bank of America zu 44 Prozent der Meinung waren, die Schwellenländer wären unterbewertet. 81 Prozent hielten die US-Märkte für überbewertet. Auf diesem Niveau dürften die Märkte nach unten abgesichert sein und die laufende Dividendenrendite ist ebenfalls attraktiv.