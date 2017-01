Die Fraktion der Grünen im Europaparlament hat sich die Mühe gemacht, die Erkenntnisse aus den Enthüllungen um Offshore-Firmen danach auszuwerten, welche Banken, Beratungsunternehmen und Dienstleister für die meisten Briefkastenfirmen in Steueroasen verantwortlich zeichnen.

Vor allem für die Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse waren die Offshore-Firmen jedoch offensichtlich ein großes Geschäft. UBS allein ist den Daten zufolge für die Gründung von 13.285 Offshore-Firmen in Steueroasen verantwortlich, Credit Suisse bringt es auf 11.347 Briefkastenfirmen.

Quelle: Greens/EFA Group in the European Parliament

Wer die Liste mit insgesamt 140 Banken, Beratungsgesellschaften und Finanzdienstleistern durchblättert, dürfte erschüttert sein: Fast alle großen Banken tauchen darin auf. Neben den beiden Schweizer Großbanken haben auch Citibank, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale sowie die Beratungskonzerne Deloitte & Touche und Pricewaterhouse Coopers für ihre Kunden Tausende Briefkastenfirmen ins Leben gerufen.

Und neben etlichen eher unbekannten Mitspielern in dem Geschäft tauchen auch fern der Spitzenreiter zahllose Häuser auf, die der breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Ein paar Beispiele: Credit Agricolae, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland, KPMG und Ernst & Young, ING Bank, Standard Chartered, ABN Amro, BBVA oder Rabobank. Auch die Deutsche Bank und die Commerzbank stehen auf der Liste. Kurz: Sehr viele Großbanken und große Unternehmensberatungen haben an diesem Geschäft mitverdient.