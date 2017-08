Ruhiger schläft, wer seine Einlage bei einem einzelnen Institut unterhalb der gesetzlichen Sicherungsgrenze hält. Wer größere Beträge sicher anlegen will, muss sein Kapital auf mehrere Banken verteilen. Klar, dass man in solchen Fällen nicht immer den Höchstzins mitnehmen kann.

Ein höheres Schutzniveau bis maximal 500.000 Euro bietet die gesetzliche Einlagensicherung nur in Fällen von Erbschaften oder Abfindungen oder nach dem Verkauf von Häusern und Wohnungen, wenn Privatleute kurzfristig außergewöhnlich hohe Guthaben bunkern müssen. Das höhere Schutzniveau gilt in diesen Fällen aber nicht unbegrenzt sondern nur vorübergehend.