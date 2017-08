Seit einigen Jahren wenden sich Zinsportale wie Weltsparen und Zinspilot über das Internet an deutsche Sparer, die das angeblich höhere Zinsniveau im europäischen Ausland nutzen wollen. Nominal können die Angebote mit den besten Zinsen der in Deutschland tätigen Banken durchaus mithalten. So bietet die Alpha Bank aus Rumänien über das Portal Zinspilot 0,77 Prozent für Anlagebeträge bis 100.000 Euro. Und über Weltsparen kann man bei der italienischen Banca Progetto für 0,7 Prozent anlegen.

Anders als in Deutschland gibt es in vielen Ländern keinen über das gesetzliche Mindestniveau hinausgehenden Einlagenschutz. Für die Angebote auf den Zinsplattformen sind daher nur Einlagen bis 100.000 Euro abgesichert.