Hat das weltweite Börsenbeben auch den Bitcoin mit in die Tiefe gerissen? Nein. Für den Bitcoin-Crash sind andere Nachrichten verantwortlich. Und anders als an den Börsen könnten sie für nachhaltige Verluste sorgen.

Doch wie macht man Anleger bei der Fülle von ICOs überhaupt auf die eigene Finanzierungsrunde aufmerksam? Über den verschlüsselten Nachrichtendienst Telegram, ein Forum unter bitcointalk.org und über Blogbeiträge auf medium.com läuft die Kommunikation für ICOs.

„Die größte Überraschung für uns war, wie schnell der Netzwerkeffekt funktioniert hat“, sagt Hankir. Nun arbeite bei Savedroid im Schichtbetrieb stets mindestens ein Administrator daran, die Nutzer-Gruppe in der Messenger-App Telegram zu betreuen. Mehr als 32.000 Mitglieder interessieren sich dort für den Savedroid ICO, Anfang Januar war die Gruppe nur ein Zehntel so groß. „In dieser kurzen Zeit so viele Leute zu erreichen hätte uns mit normalem Marketing richtig viel Geld gekostet“, sagt Hankir.

Trotzdem: 50 Prozent der Einnahmen aus dem ICO will Savedroid zusätzlich in Marketing investieren. 30 Prozent fließen in die Technologie hinter der Spar-App.

Insgesamt könne man für die Planung eines ICOs wohl drei bis vier Monate veranschlagen, sagt Hankir, der es mit Savedroid in rund drei Monaten geschafft hat. „Wir hatten einige sehr kurze Nächte dazwischen und haben Wochenenden durchgearbeitet. Insofern sind vier Monate vermutlich ein deutlich entspannterer Zeitrahmen für die Planung des ICOs.“

Schritt 7: Füße hochlegen, Geld zählen?

Von wegen. Nach dem ICO beginnt die Arbeit. Denn auch wenn bei einem ICO formell keine besonderen Unterlagen veröffentlicht werden müssen, haben einige Start-ups etabliert, in ihren Verkaufspapieren vorzurechnen, wie ihr Businessplan für die kommenden Jahre aussieht. Und Savedroid hat sich ehrgeizige Ziele vorgenommen: Die Spar-App soll von Deutschland aus nach Europa und schließlich weltweit expandieren. Schon Anfang 2019 soll das Kryptosparen über Savedroid weltweit verfügbar sein. Und in vier Jahren will Hankir mit seinem Team mehr als zwei Millionen Nutzer in seiner App zählen. Geht alles gut, soll der Wert eines Tokens sich bis dahin von einem Cent beim ICO auf über neun Euro vervielfachen. Dass das gelingt, lässt sich freilich nicht planen.