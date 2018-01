Hat sich seit dem Jahr 2000, als Sie ins Fondsmanagement gegangen sind, die Anzahl der Frauen in den Fondsunternehmen erhöht? Etwas vielleicht schon. Aber wir Frauen sind noch Exoten. In 95 Prozent aller Meetings bin ich heute noch die einzige Frau. Das ändert sich nicht über Nacht. Die Branche muss dringend schon bei Studentinnen und Trainees beginnen und sie stärker für Kapitalmarktthemen begeistern und an die Vermögensverwaltung heranführen. Es ist zu spät, erst die Absolventen zu umgarnen. Bis dahin haben sie sich häufig bereits spezialisiert - die Frauen mitunter vor allem auf Marketing oder Personal.

Frau Laud, Sie sind eine der wenigen Deutschen, die in der Fondsbranche in London Karriere gemacht haben. Wurde für den Job der Aktienchefin bei Fidelity International gleich eine Frau gesucht oder wollte kein Mann den Job? Es galt wohl auf jeden Fall das Prinzip, dass Headhunter von jedem Geschlechte die gleiche Anzahl an Kandidaten liefern sollten. Ich hatte wirklich schon zuvor von anderen Häusern Anfragen bekommen. Die Finanzbranche steht ja nicht nur in Großbritannien unter einem Riesendruck, endlich Stellen mit Frauen zu besetzen.

Wer an Geld und Börse denkt, hat aber gleich den Geldmanager vor Augen, der rund um die Uhr die Märkte verfolgen muss.

Das ist ein Klischee und wird gern überspitzt dargestellt. Für den Fondsmanager ist der Informationsfluss rund um die Uhr kein Wettbewerbsvorteil mehr. Er muss nicht jede Information in einen Aktienkauf oder -verkauf umsetzen. Es kommt darauf an, Informationen richtig zu interpretieren. Und da ist der Beruf Fondsmanager sehr flexibel, man ist nicht so starr an Bürozeiten gebunden.

Aber sie müssen mit dem Druck fertigwerden, dass Ihre Leistung täglich gemessen wird.

Ja, man kann jeden Tag sehen, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich wusste, dass es in dem Job viel Druck gibt, aber das ist inzwischen in allen Branchen ähnlich, da unterscheidet es sich kaum, ob ich Verkaufsziele oder Performanceziele habe. Es ist die Kunst, sich nicht ständig Sorgen zu machen, es geht darum, seinen Stil und seine Überzeugung zu finden. Man muss wissen, dass nicht jeder Fonds zu jeder Zeit sehr gut performen kann. Mitunter laufen am Kapitalmarkt Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum gut, so genannte Value-Aktien dann aber schlechter. Das sind Phasen, in denen es für manchen Fondsmanager, der seinen speziellen Anlagestil durchhält, schwer wird.

Anleger kennen das vom Fidelity European Growth, der mit sieben Milliarden Euro einer der bekanntesten Fonds ist. Er lief jahrelang eher mittelmäßig, jetzt hat er sich zumindest laut Rating von Scope in vordere Plätze zurückgekämpft. Bleibt es so?

Das hoffen wir. Fondsmanager Matthew Siddle achtet darauf, dass er Unternehmen günstig kaufen kann, die Bewertung muss in seinen Augen also stimmen. Er hat ein paar schwierige Jahre mit dem Stil gehabt und es freut mich, dass es belohnt wird, dass er stark und seinen Auswahlkriterien treu geblieben ist.