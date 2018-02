Darüber hinaus bedrohen Internetriesen wie Google , Facebook oder Amazon die Ertragsbasis der Vermögensverwalter. Durch ihr Daten-Knowhow und die Möglichkeit der oftmals direkten Kundenansprache haben Google und Co. die Möglichkeit, selbst ausgeklügelte Dienstleistungen im Finanzbereich anzubieten. Zusätzlich steckt diesen Konzernen das kundenzentrische Denken in der DNA – ganz im Gegensatz zu klassischen Privatbankiers, Asset oder Wealth Managern.

Noch beschränken sich die Internetkonzerne in der Hauptsache auf die, ihrem Kerngeschäft nahen Bezahldienste, könnten aber jederzeit in deutlich größerem Umfang auch in das Segment der Vermögensverwalter einsteigen. Warum beispielsweise Google, das für Europa bereits seit über zehn Jahren eine Banklizenz besitzt, dies bisher nicht getan hat, lässt sich kontrovers diskutieren und ist Gegenstand mancher Spekulation. Vermutlich hatte die Investment-Management-Branche sehr viel Glück, dass es anderswo schlicht attraktivere Investments und Betätigungsfelder für die Kalifornier gab.