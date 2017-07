Die Vermögensverwaltung – lange ein sicherer Hafen, dem Maschinen, Roboter und Computer wenig anhaben konnten – steht nun vor einer grundlegenden Umwälzung. Seit etwa 2008, als sich in den USA die ersten entsprechenden Firmen gründeten, gibt es bereits sogenannte Robo-Advisor oder Algorithmen-gesteuerte Vermögensverwalter. Dabei handelt es sich um Vermögensverwalter, die automatisiert eine vom Kunden angegebene Risikobereitschaft in eine spezifisch angepasste Anlagestrategie umsetzen. Statt persönlicher Berater steuern Algorithmen die Allokation, die auf historischen Daten sowie fixen Regeln beispielsweise zur Steueroptimierung basieren und das Portfolio kontinuierlich anpassen. Einige Anbieter nutzen dazu Modelle, welche die Allokation taktisch anpassen und etwa den Aktienanteil reduzieren, wenn Risikoindikatoren hoch stehen.

In vielen Branchen wächst die Hoffnung, aber auch die Angst, dass Algorithmen die Aufgaben von selbst hoch-ausgebildetem Personal übernehmen könnten. Diese „neue Industrialisierung“ könnte zu einem enormen Wandel in der Wirtschaft sowie der Gesellschaft führen.

Die zusammengesetzten Portfolien der Robo-Advisor bestehen meistens aus Indexfonds oder ETFs und die Gebühren sind üblicherweise deutlich geringer als bei traditionellen Finanzberatern. Laut Goldman Sachs werden inzwischen schon 40 Prozent der US-Aktien in dieser Form passiv gemanagt und Bloomberg meldete zuletzt, dass es in den USA bereits mehr Indizes als Aktien gibt. Der Trend geht zu möglichst kostengünstigen Geldanlagen – eine Marktbewegung, die in Zeiten niedriger Zinsen noch zusätzlichen Schwung bekommt. Robo-Advisor sind hier nur der nächste logische Schritt. Für die Anleger bieten sie erhebliche Vorteile wie Effizienz sowie (zumindest oberflächlich) Freiheit von Interessenkonflikten oder menschlicher Befangenheit.

So zeigen auch Venture Capital-Investoren zunehmendes Interesse an den neuesten Innovationen in Sachen Robo-Advice. Allein in den vergangenen fünf Jahren haben über 100 Robo-Advisor weltweit 1,3 Milliarden US-Dollar an Wagniskapital eingesammelt, knapp unter 20 Prozent davon in Europa.