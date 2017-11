Auch diese Regelungen stellen einen riesigen Aufwand für Banken, Broker und Handelsplätze dar. Schließlich müssen Prozesse geändert, Systeme erneuert und Investitionen getätigt werden. Einige Marktteilnehmer werden sicher auch die Emission bestimmter Instrumente einstellen, weil sich deren Produktion und Vertrieb unter den neuen Regeln nicht mehr lohnt.

Aber lohnt sich die Regel für den Anleger? Zumindest ist das sehr wahrscheinlich, denn dann kann statistisch festgestellt werden, an welchem Handelsplatz welches Wertpapier am häufigsten und am günstigsten gehandelt wird. Zusätzlich können Anleger besser erkennen, welche Instrumente illiquide und daher möglicherweise mit einem erhöhten Verlustrisiko beim Verkauf behaftet sein können. Ohne die genauen Entwicklungen nach Einführung der MiFID genau zu kennen, ist es auch denkbar, dass gerade nicht extrem vermögende Privatanleger mittels verbesserter Datenlage in Finanzportalen einen günstigeren und bequemeren Zugang zu Daten und Informationen bekommen.