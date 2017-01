Aber auch ein auf einer rein historisch basierten Betrachtung ermittelter Value-at-Risk bietet Anlegern entscheidenden Mehrwert als Mittel, um Anlageformen im Hinblick auf ihr Verlustrisiko einzuordnen. Blindes Vertrauen als Zukunftsorakel sollte er natürlich nicht genießen, sondern vorrangig als Vergleichswerkzeug dienen. Und zwar als eines, das stetig beobachtet werden sollte: Steigt der Value-at-Risk, zum Beispiel bei einem Investmentfonds, unabhängig von starken Marktbewegung sprunghaft an, hat wahrscheinlich der Fondsmanager die Positionen umgeschichtet und fährt jetzt ein deutlich höheres Risiko.

Was macht Trump? Wie schnell steigen die Zinsen? Bricht die Konjunktur ein? Welche Geschäftsmodelle sind bedroht? Den Börsen steht ein unsicheres Jahr bevor. Anleger aber suchen stabile Aktien. Unser Ranking hilft dabei.

Die Zukunft managen?

Mit der anhaltenden Niedrigzinsphase ist der Druck auf Privatanleger und professionelle Investoren gestiegen, auch größere Risiken in Kauf zu nehmen. Entsprechend steigt der Bedarf, „die Zukunft zu managen“. Um diesem gerecht zu werden, sind die Berechnungsmodelle stetig verfeinert und zusätzlich prognosebasierte Stresstests aufgesetzt worden. Der Austausch mit Volkswirten und Fondsmanagern ist dabei zu einem Schlüsselelement geworden, um die Auswirkungen erwarteter volkswirtschaftlicher Entwicklungen auf die Märkte zu evaluieren. Damit einher gehen nicht nur eine sondern mehrere Prognosen: Was wird wahrscheinlich passieren mit Wachstum, Ölpreis und Inflation? Aber auch: Was passiert mit diesen Faktoren, wenn vermeintliche Negativereignisse eintreten?