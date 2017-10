Es gilt zunächst zu differenzieren zwischen der Technologie Blockchain und deren Anwendungen. In der öffentlichen Berichterstattung werden Bitcoin und Blockchain häufig synonym verwendet. Das greift jedoch zu kurz und ist in der Diskussion irreführend. Die Blockchain geht zwar auf die Erfindung von Bitcoin zurück, sie war aber die eigentliche Innovation, der inzwischen unabhängig von Bitcoin bahnbrechendes Potential attestiert wird.

Voraussetzung für eine funktionsfähige Blockchain ist ein dezentrales Netzwerk an Computern, das Rechenleistung für die Überprüfung von Transaktionen und die Fortschreibung der digitalen Datenbank zur Verfügung stellt (das sogenannte Schürfen bzw. „Mining“). Als materieller Anreiz für das Mining dienen neu „geschürfte“ Coins der jeweiligen Blockchain, sprich jede Blockchain braucht eine eigene Werteinheit. So verwendet Ethereum beispielsweise „Ether“ als Werteinheit für die seitens der Miner bereitgestellte Rechenleistung.

Entwickler von Applikationen auf bestehenden Blockchains geben zur Finanzierung ihrer Projekte häufig auch eigene Werteinheiten in Form von Tokens heraus, die vom Käufer für die Nutzung der Applikationen verwendet oder an einer Börse in andere Werteinheiten oder digitale Währungen umgetauscht werden können. Im Zusammenhang mit solchen Finanzierungen, die den Charakter eines Crowdfundings haben, wird in Anlehnung an den Börsengang als Initial Public Offering (IPO) auch von Initial Coin Offering (ICO) gesprochen. Aus dem Schürfen und der Herausgabe von Coins sowie Tokens entsteht ein wachsendes Universum an zumeist handelbaren Werteinheiten oder „digitalen Assets“.

Dieses Universum umfasst bereits eine vierstellige Anzahl von Werten und kommt in Summe auf eine Marktkapitalisierung von rund 150 Mrd. US-Dollar, was zur Einordnung ungefähr der Marktkapitalisierung von SAP als größtem DAX-Wert entspricht.