von Peter Hermann

Kursschwankungen allein sagen wenig über das Verlustrisiko eines Fonds aus, moderne Kennzahlen schon. Wie Treynor-, Sharpe-Ratio und Co. bei der Wahl des richtigen Aktienfonds helfen, welche Vor- und Nachteile das hat.

In Investmentfonds anlegen ist an sich simpel. Allerdings ist es auch möglich, dass ein solches Vorhaben böse ins Auge geht, sollte man den Versuch wagen, dies ohne eine gut durchdachte Strategie zu tun. Und wer eine Strategie entwickeln will, muss sich über seine Ziele im Klaren sein. Das gilt vor allem, was die erwartete Rendite und das maximal in Kauf zu nehmende Risiko angeht. Viele Investoren verfolgen bei der selbst gesteckten Zielsetzung das Ideal, nicht nur das Finanzprodukt zu finden, das die höchste Rendite verspricht, sondern den Fonds zu ermitteln, der das vorteilhafteste Chance/Risiko-Verhältnis aufweist. Rating-Agenturen, die sich hierfür selbst als hervorragende Spezialisten anbieten, liefern leider nicht immer die besten Ergebnisse. Das liegt an ihren Bewertungskriterien, die mit der individuellen Risikoneigung des Anlegers nicht übereinstimmen müssen.

Anleger, die sich auf entsprechendes standardisiertes Expertenwissen verlassen möchten, sollten sich in jedem Fall über die jeweiligen Kriterien informieren und diese mit einiger Skepsis hinterfragen. Vergangenheitsperformance und die bisherige Volatilität eines Fonds sind jedenfalls wenig aussagekräftig, was die Zukunftsperspektiven eines Fonds angeht. Besser sind Fondsbewertungen, die sich die auf wissenschaftlicher Basis Kennzahlen der modernen Finanzmarktanalyse wie etwa die Treynor- und die Sharpe-Ratio verwenden. Diese ermöglichen auch weniger erfahrenen Anlegern den Zugang zu einem relativ verlässlichen Risikomanagement. Aber was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen?

Treynor-Ratio – für den Vergleich von Fonds eines bestimmten Anlageschwerpunkts Die Treynor-Ratio geht auf den US-Wissenschaftler Jack Treynor zurück und wurde 1965 erstmals im Rahmen der Finanzmarkttheorie vorgestellt. Die Kennzahl bezeichnet die Relation der Überschussrendite zum so genannten Betafaktor. Dabei gibt der Betafaktor an, wie stark das Wertpapier im Vergleich zu einem Markt schwankt. Bei einem Wert unter eins ist der Fonds besser, bei Werten über eins ist er schlechter als der Markt. Negative Beta-Werte deuten auf eine gegenläufige Renditeentwicklung hin. Mit Überrendite wird der Prozentsatz bezeichnet, der den aktuell gültigen risikofreien Zinssatz übersteigt. Die Treynor-Ratio gibt also an, ob ein Fonds den Markt hinsichtlich Risikoprofil und Rendite übertrumpft. Je höher der Wert, umso besser ist der Fonds im Vergleich zum Markt.

Die Problematik der Treynor-Ratio besteht darin, dass diese lediglich das systematische Risiko, also das Risiko eines bestimmten Marktes, beleuchtet. Im Hinblick auf den Vergleich zweier Aktienfonds bedeutet dies, dass immer nur Fonds miteinander verglichen werden können, die sich exakt mit dem identischen Sektor beschäftigen. In Bezug auf Investmentfonds ist ein solches Unterfangen jedoch nicht ganz einfach zu realisieren. Beispielsweise dürfen so genannte Dax-Fonds auch mehr oder weniger Mid- und Small-Caps oder andere Wertpapiere beimischen. Insofern sind die jeweiligen Anlageschwerpunkte zwar ähnlich aber kaum einmal zu 100 Prozent gleich. Beispiele für Fonds mit ähnlichem Anlageschwerpunkt:

Sharpe-Ratio: besser geeignet für den Vergleich von Fonds mit unterschiedlichem Fokus Die Kennzahl, die auf den US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler William F. Sharpe zurückgeht, ist eine Weiterentwicklung der Treynor-Ratio. Für seine Arbeit auf diesem Gebiet erhielt der Forscher zusammen mit Merton S. Miller und Harry M. Markowitz 1990 den Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften.