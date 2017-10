Den Zinseszins als Hebel für den Sparer gibt es sowieso nicht mehr.

Jedenfalls werden die Zinsen noch eine ganze Zeit lang nahe Null bleiben, wie die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche bekräftigt hat. Die Zentralbank will mit der expansiven Geldpolitik Europa und die Eurozone zusammenhalten, doch tatsächlich verhindert der Niedrigzins Reformen, die für Europas Zukunft wichtig sind.

Die Notenbank begründet ihre geldpolitische Expansion damit, für eine angemessene Inflation sorgen zu wollen.

Die Inflation ist schon jetzt deutlich stärker als es sich in den statistischen Indizes ausdrückt. Die Preise für Immobilien und Aktien sind extrem gestiegen, für Verbraucher sind Butter oder Heizöl in diesem Jahr deutlich teurer geworden. Unser Geld hat extrem an Kaufkraft verloren. Das merkt man nicht nur an der Ladenkasse, sondern auch bei der Altersvorsorge. Private Versorgungswerke haben ihre Verzinsung drastisch reduziert, vielen Versicherten droht Altersarmut.