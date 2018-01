Aber nicht nur in den Industrieländern kann man eine sehr stabile Entwicklung des Wirtschaftswachstums beobachten. Auch in den Schwellenländern zeigt sich eine robuste Entwicklung. Selbst Lateinamerika hat trotz politischer Turbulenzen die Rezession hinter sich gelassen.

Seit fast zehn Jahren wächst die Weltwirtschaft . Die globale Wachstumsdynamik ist aktuell sogar so stark, dass selbst strukturschwache Länder wie Griechenland und Italien ordentliche Wachstumsraten schaffen. In strukturell besser aufgestellten Ländern wie Deutschland oder den USA ist die Zahl der Beschäftigten inzwischen so kräftig gestiegen, dass sich deren Arbeitsmärkte der Vollbeschäftigung nähern.

Die deutsche Wirtschaft wächst so stark wie seit Jahren nicht mehr. Doch der Aufschwung hat auch Schattenseiten – und trägt den Keim der nächsten Krise in sich.

Das Besondere an diesem langen Aufschwung ist, dass die Güter- und Rohstoffmärkte bislang keine Verspannungen aufzeigen. So ist die Lohn- und Gehaltsentwicklung moderat und die Rohstoffpreise sind relativ niedrig geblieben. In Folge dessen liegen die Inflationsraten in den allermeisten Ländern auch nach diesem langen Aufschwung noch immer in der Nähe des Inflationsziels der entsprechenden Notenbank. Ausnahmen finden sich nur in Ländern, die wegen ihrer politischen Entwicklungen eine spürbare Abwertung der Währung verarbeiten mussten, wie zum Beispiel Großbritannien oder die Türkei.