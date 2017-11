Bedeutet die Umsetzung der Richtlinie für Kunden, dass sie im Januar nun von haufenweise neuen Digitaldienstleistern umgarnt werden? Eher nicht, sagt Sontheimer. „Es gibt schon so viele Drittdienstleister auf dem deutschen Markt, ich glaube nicht, dass im kommenden Jahr eine Flut neuer Anbieter auf die Kunden zukommt“, sagt Sontheimer.

Auch die in Deutschland bereits etablierten Anbieter tun sich schwer, Kunden von ihrem Dienst zu überzeugen. Über den Zahldienstleister Sofort Überweisung wickelten deutsche Kunden bislang etwa nur gut zwei Prozent ihrer Zahlungen für Onlinebestellungen ab. Über Paypal floss dagegen bei 18 Prozent der Zahlungen das Geld.

Weltweit ist das bargeldlose Zahlen auf dem Vormarsch – das traditionell bargeldverliebte Deutschland bildet da keine Ausnahme. In einer neuen Statistik sorgt Deutschland sogar für eine Überraschung.

Nach gut einem halben Jahr wird diese Entscheidung ab Januar hinfällig sein. Dann ist die Weitergabe der Daten an andere Finanzdienstleister völlig legitim. Und so fluten gerade neue Geschäftsbedingungen der Banken die Postfächer von deutschen Bankkunden. Entsprechende Passagen, die die Weitergabe der Daten verbieten, können so drastisch nicht mehr formuliert werden. Ob sie ganz wegfallen können, ist aber noch nicht klar.

Das Start-up Numbrs aus der Schweiz managt und verknüpft mit seiner App bereits die Bankdaten der Nutzer; nach eigenen Angaben allein in Deutschland 1,5 Millionen Konten. So können die Nutzer gemeinsam angeordnet die Buchungen ihrer verschiedenen Konten kontrollieren, oder sich die Ausgaben aller Konten auswerten lassen.