Estland

Am höchsten ist der Zinssatz für Bankenkredite in Estland. In dem baltischen Staat hat die nationale Bankenlandschaft nachdrücklich unter der Finanzkrise gelitten. „Privatkredite werden seitdem nur noch sehr zurückhaltend vergeben - oder mit hohen Zinsen“, erklärt Pärtel Tomberg, CEO und Mitgründer der P2P-Kreditplattform Bondora. Der durchschnittliche Zinssatz für Konsumentenkredite liegt in Estland bei einer Laufzeit von 1 bis 5 Jahren bei über 18 Prozent.

Quelle: Bondora, Stand: 7. Dezember 2016