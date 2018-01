Es gibt einige Probleme zu lösen auf diesem Planeten und dazu gehört zweifelsohne auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Die Herausforderung ist enorm, ihr Ausmaß lässt sich gut beziffern: Fast zehn Milliarden Menschen könnten bis 2050 auf der Erde leben – und alle müssen etwas essen. Bereits heute stoßen manche Bereiche der Nahrungsbeschaffung an ihre Grenzen: Meere sind überfischt, Ackerland verdrängt Regenwald. Überhaupt die Landwirtschaft: Sie produziert so viel CO 2, dass die Klimaziele, die sich die Weltgemeinschaft gesteckt hat, in Gefahr sind. Das Ganze hat also auch eine ökologische Komponente.

Haben Sie schon einmal ein Hähnchen aus dem Reagenzglas gegessen? Das hört sich nicht so lecker an, meinen Sie? In jedem Fall dürfte die Gourmet-Welt nicht wirklich darauf gewartet haben. Und doch sind die Aktivitäten, die einige Unternehmen bei der künstlichen Erzeugung von Fleisch an den Tag legen, ziemlich spannend, nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht.

Google und Wiesenhof sind dran

Zurück zum Reagenzglas. Schon heute ermöglichen Lösungen, Fleisch in Bioreaktoren künstlich zu züchten: Genetische Technologien ermöglichen es, Zellen, die einem lebenden Tier entnommen werden, zu vermehren und in einer Art Kultur zu Fett und Muskeln wachsen zu lassen. In der perfekten Welt könnte das Ergebnis dieses Prozesses etwa ein Rinderfilet sein. Zwar ist die Technik bei weitem noch nicht so ausgereift – ein auf diese Weise gezüchteter Retorten-Burger konnte die Tester vor einigen Jahren geschmacklich überhaupt nicht überzeugen. Allerdings arbeiten Unternehmen wie ein von Google-Gründer Sergey Brin unterstütztes Start-up an Verbesserungen. Auch der Geflügelfleischkonzern PHW, zu dem die Marke Wiesenhof gehört, sorgte jüngst mit der Beteiligung an einem Jungunternehmen, das sich auf im Reagenzglas gewachsenes Hähnchenfleisch spezialisiert hat, für Schlagzeilen.

Sollte die Arbeit der Unternehmen Erfolg haben, könnten Tiertransporte und Schlachtungen zumindest deutlich reduziert werden. Der ebenfalls damit verbundene Abbau der Viehhaltung würde klimaschädliche Emissionen reduzieren. 2016 beanspruchte die „Herstellung“ des ersten genetisch erzeugten Fleischprodukts nur rund zehn Prozent an Wasser- und Landressourcen dessen, was herkömmliches Fleisch benötigt. In der Konsequenz dürfte jenen Unternehmen, die sich in diesem Bereich engagieren, ein erheblicher Imagegewinn sicher sein.