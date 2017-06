Heilbronn mit höchstem Anstieg, Ingolstadt am teuersten

Ein anderes Bild ergibt sich bei Betrachtung der Kaufpreise. Bei den Eigentumswohnungen führt Heilbronn die Rangliste an. In der Stadt am Neckar sind die Preise regelrecht explodiert. Heute zahlen Käufer einer Eigentumswohnung im Schnitt 79 Prozent mehr pro Quadratmeter als vor vier Jahren. Waren 2013 noch 1650 Euro je Quadratmeter fällig, so waren es im Mai 2017 bereits 2950 Euro.

Insgesamt sind in den 80 untersuchten Städten die Preise für Eigentumswohnungen erschreckend gestiegen. In Hannover erhöhten sich die Kaufpreise um knapp zwei Drittel; Stuttgart, Wolfsburg und Koblenz liegen knapp dahinter. Die geringste Steigerungsrate gab es in Duisburg mit einem Plus von nur fünf Prozent – Rang 80. Selbst Paderborn erreicht mit einem Anstieg um 50 Prozent noch Rang 15. Selbst das teure und begehrte Düsseldorf bleibt da mit einem Plus von 36 Prozent und Rang 43 lediglich im Mittelfeld.

Die höchsten Preissteigerungen bei Eigentumswohnungen Rang 10 - Braunschweig Braunschweig Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.250,00 € 2.050,00 € 1.750,00 € 1.600,00 € 1.450,00 € 55,17% Quelle: Homeday, Stand: Juni 2017, (harmonisierte, durchschnittliche Angebotspreise jeweils von 30.5. bis 29.5. eines Jahres)

Rang 9 - Bremerhaven Bremerhaven Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 1.250,00 € 1.100,00 € 1.050,00 € 1.250,00 € 800,00 € 56,25%

Rang 8 - Augsburg Augsburg Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 3.050,00 € 2.600,00 € 2.400,00 € 2.300,00 € 1.950,00 € 56,41%

Rang 7 - Ingolstadt Ingolstadt Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 4.100,00 € 3.400,00 € 3.150,00 € 2.950,00 € 2.600,00 € 57,69%

Rang 6 - Osnabrück Osnabrück Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.100,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.650,00 € 1.300,00 € 61,54%

Rang 5 - Koblenz Koblenz Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.450,00 € 1.950,00 € 1.850,00 € 1.800,00 € 1.500,00 € 63,33%

Rang 4 - Würzburg Wolfsburg Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.050,00 € 1.800,00 € 1.700,00 € 1.550,00 € 1.250,00 € 64,00%

Rang 3 - Stuttgart Stuttgart Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 3.950,00 € 3.650,00 € 3.000,00 € 2.700,00 € 2.400,00 € 64,58%

Rang 2 - Hannover Hannover Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.400,00 € 2.150,00 € 1.950,00 € 1.750,00 € 1.450,00 € 65,52%

Rang 1 - Heilbronn Heilbronn Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.950,00 € 2.250,00 € 2.000,00 € 1.800,00 € 1.650,00 € 78,79%

Ingolstadt zählt nach München und Freiburg im Breisgau absolut betrachtet zu den teuersten Städten im Bundesgebiet. Wohnungskäufer müssen hier durchschnittlich 4100 Euro pro Quadratmeter berappen. Die Preise zogen hier binnen vier Jahren um mehr als 57 Prozent an. „Die Universitätsstadt mit einer hohen Wirtschaftskraft profitiert von der Nähe zur Metropolregion München, in der die Preise kaum mehr bezahlbar sind. Aber auch der Zuzug in die Stadt und die erhöhte Nachfrage wird weiterhin die Preise auf dem lokalen Immobilienmarkt steigen lassen“, ist Steffen Wicker, Gründer und Geschäftsführer von Homeday überzeugt.

Die höchsten Preissteigerungen bei Häusern Rang 9 - Stuttgart Stuttgart Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 3.550,00 € 3.300,00 € 2.850,00 € 2.700,00 € 2.500,00 € 42,00% Quelle: Homeday, Stand: Juni 2017, (harmonisierte, durchschnittliche Angebotspreise jeweils von 30.5. bis 29.5. eines Jahres)

Rang 8 - Bremen Bremen Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.000,00 € 1.800,00 € 1.650,00 € 1.550,00 € 1.400,00 € 42,86%

Rang 6 - Koblenz Koblenz Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.250,00 € 2.000,00 € 1.900,00 € 1.750,00 € 1.550,00 € 45,16%

Rang 6 - Braunschweig Braunschweig Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.250,00 € 2.000,00 € 1.900,00 € 1.750,00 € 1.550,00 € 45,16%

Rang 5 - Leipzig Leipzig Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.050,00 € 1.850,00 € 1.700,00 € 1.500,00 € 1.400,00 € 46,43%

Rang 4 - Ingolstadt Ingolstadt Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 3.700,00 € 3.500,00 € 3.250,00 € 2.800,00 € 2.500,00 € 48,00%

Rang 1 -Göttingen Göttingen Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 2.550,00 € 2.250,00 € 2.000,00 € 1.750,00 € 1.700,00 € 50,00%

Rang 1 - Berlin Berlin Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 3.000,00 € 2.650,00 € 2.450,00 € 2.200,00 € 2.000,00 € 50,00%

Rang 1 - Augsburg Augsburg Durchschnittspreis von… Mai 2016 bis Mai 2017 Mai 2015 bis Mai 2016 Mai 2014 bis Mai 2015 Mai 2013 bis Mai 2014 Mai 2012 bis Mai 2013 Steigerung 3.150,00 € 2.750,00 € 2.400,00 € 2.250,00 € 2.100,00 € 50,00%

Bis zu 50 Prozent gestiegene Häuserpreise – auch jenseits der Metropolen Bei den Häuserpreisen fielen die Preiserhöhungen nicht ganz so drastisch aus wie bei Eigentumswohnungen. An der Spitze der Entwicklung stehen Augsburg, Berlin und Göttingen mit Preiserhöhungen von jeweils 50 Prozent. „Mittlerweile beträgt in Berlin der Kaufpreis das 30- bis 40-Fache der Jahreskaltmiete“, hat Wicker beobachtet.

Eine Immobilienblase sieht er jedoch nicht. „Die gute Wirtschaftsstruktur und das solide Finanzierungsverhalten mit einem meist hohen Eigenkapitalanteil spricht derzeit dafür, dass der Immobilienmarkt nicht überhitzt ist. In einzelnen Gebieten wird es aber zukünftig zu Preiskorrekturen kommen, vor allem, wenn die Zinsen wieder ansteigen.“ Dabei ist Augsburg sogar noch teurer als Berlin. Dort zahlen Hauskäufer mit durchschnittlich 3000 Euro rund 150 Euro mehr pro Quadratmeter als in der Bundeshauptstadt. Mit kaum geringeren Preissteigerungen als in Berlin, Augsburg und Göttingen landen Ingolstadt, Leipzig, Braunschweig und Koblenz knapp hinter dem Spitzentrio.

Schlusslicht bei den Häusern zum Kauf sind Oberhausen (plus 13 Prozent), Bottrop, Hamm und Mülheim an der Ruhr (zehn bis elf Prozent Plus) sowie etwas abgeschlagen Recklinghausen. Dort sind die Preise in vier Jahren nur um magere 3,3 Prozent anstiegen.

