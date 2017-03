Spätestens seit der Finanzkrise gilt Betongold wieder was. Inzwischen kaufen Gutverdiener Eigentumswohnungen zu Preisen, für die sie andere vor Jahren noch für verrückt erklärt hätten.

Vor allem in Großstädten sind Neubauten gefragt. Baumängel in den ersten Jahren sind dann die Regel, nicht die Ausnahme. Fünf Jahre nach der Bauabnahme enden die Gewährleistungsansprüche der Wohnungseigentümer. Für viele Neu-Besitzer, die Setzrisse, gesprungene Fliesen, klemmende Türen oder Schlimmeres entdecken, tickt also schon die Uhr. Auf welche Überraschungen sich Eigentümer einstellen sollten, die ihre Wohnung von einem Bauträger gekauft haben, weiß Holger Freitag, Berliner Vertrauensanwalt des Verbands Privater Bauherren (VPB).