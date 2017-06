Ursachen für den starken Neubau von Einfamilienhäusern in den dünner besiedelten Landkreisen sehen die Autoren in erschwinglichen Finanzierungskosten und dem großen Angebot an Bauland. Der Traum vom eigenen Haus ist im ländlichen Raum viel einfacher und günstiger realisierbar als in der Großstadt. „Dem einzelnen Bauherren kann man da keinen Vorwurf machen“, sagt Studienautor Henger. „Ein Hausbau im neuen Baugebiet am Ortsrand ist billiger und weniger aufwendig als die Neubebauung eines Grundstücks im Ortszentrum, wo man sich erst um Abriss, Einigung mit den Nachbarn und strengere Bauauflagen kümmern muss.“