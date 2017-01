FrankfurtDer Berliner Immobilienkonzern TLG hat sich bei Anlegern 116 Millionen Euro für weitere Zukäufe im Osten und im Westen Deutschlands besorgt. „Nach Akquisitionen in Ostdeutschland und dem Markteintritt in Westdeutschland wird das neue Eigenkapital es uns ermöglichen, unsere Wachstumsstrategie voranzutreiben und eine gesamtdeutsche Plattform aufzubauen“, sagte Vorstand Peter Finkbeiner am Dienstag. Die Investmentbanken JPMorgan und UBS brachten die 6,7 Millionen neuen Papiere binnen weniger Stunden bei Investoren unter. Die TLG musste bei der Platzierung einen geringen Abschlag von 3,5 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom Montag hinnehmen.