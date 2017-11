WienDie Investmentfondsgesellschaft Petrus Advisers lehnt eine Fusion der beiden Wiener Immobilienfirmen CA Immo und Immofinanz ab. In einem Brief forderte der britische Investor den CA-Immo-Aufsichtsratchef Torsten Hollstein dazu auf, die Fusionsgespräche sofort zu beenden. Petrus Advisers hält an den beiden Firmen eigenen Angaben zufolge jeweils einen Anteil zwischen zwei und vier Prozent.