Das in Luxemburg ansässige und an der Frankfurter Börse gelistete Unternehmen übernimmt für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag die Schweizer HFS Helvetic Financial Services AG, wie Corestate am Samstag mitteilte. Der Großteil des Kaufpreises wird in Aktien bezahlt. Die 7,4 Millionen neuen Corestate-Papiere, die die HFS-Eigentümer erhalten, sind zum Schlusskurs vom Freitag allein fast 350 Millionen Euro wert. Corestate, die traditionell das Geld reicher Familien und anderer Anleger aus der Schweiz investiert, kommt bisher auf einen Börsenwert von 640 Millionen Euro.

Erst vor kurzem hatte Corestate von der Finanzaufsicht BaFin die Genehmigung zur Übernahme der Fondsgesellschaft Hannover Leasing erhalten, die Ende 2016 mit der Helaba und den Sparkassen in Hessen und Thüringen vereinbart worden war. Nach den beiden Zukäufen verwaltet Corestate nach eigenen Angaben ein Vermögen von rund 20 Milliarden Euro. Fünf Milliarden steuert dazu die HFS bei.