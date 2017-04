In einem Haus voller Eigentumswohnungen muss jeder Besitzer pro Wohnung einen so genannten Regelsatz an den beauftragten Verwalter der Immobilie bezahlen. Damit wird dessen Arbeit für das Gemeinschaftseigentum wie Keller, Gärten, Dach abgegolten.

Dieser Satz kann extrem unterschiedlich ausfallen. Die Höhe richtet sich unter anderem danach, wie viele Einheiten das Unternehmen betreut und nach der Lage der Immobilie. So ist die Verwaltung in Westdeutschland teurer als in Ostdeutschland. Die Vergütung in kleinen Wohneinheiten schwankt nach Angaben des Berufsverbandes zwischen 12,50 und 46 Euro netto pro Monat pro Einheit.

Den höchsten Preisanstieg gab es bei der Verwaltung von Garagen.

Quelle: Zwischenauswertung 5. DDIV-Branchenbarometer

Stand: 02/2017