WienDer österreichische Immobilienkonzern Immofinanz verkauft seine fünf Moskauer Einkaufszentren an die russische Firma Fort Group. Der Kaufpreis belaufe sich auf 901 Millionen Euro, teilte Immofinanz am Montag mit. Das Geschäft solle bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die Fort Group sei bisher in St. Petersburg stark vertreten und expandiere mit der Übernahme in die russische Hauptstadt.

Der österreichische Konzern begründet die Trennung damit, dass das abgestoßene Paket höhere Risiken mit sich bringe als das übrige Immofinanz-Portfolio. „Das unverändert schwierige Marktumfeld in Russland hat in den letzten Geschäftsjahren die gesamte Vermögens- und Ertragslage des Konzerns signifikant belastet“, erklärte Immofinanz-Chef Oliver Schumy.