Immobilieneigentum ist in Großbritannien trotz der immens hohen Preise viel weiter verbreitet als in Deutschland. Dort wohnen 63,5 Prozent der Bevölkerung in selbst genutztem Wohneigentum. In Deutschland liegt diese Quote bei 51,9 Prozent. Nur in der Schweiz ist dieser Wert noch niedriger. In den baltischen Staaten und unseren osteuropäischen Nachbarländern übersteigt die Quote sogar 80 Prozent.

Die Unternehmensberatung PWC hat in ihrem globalen Immobilienmarkt-Bericht „Emerging Trends in Real Estate – The Global Outlook für 2017“ festgestellt, dass in keinem anderen Markt mehr Immobilien gehandelt wurden als in Deutschland. Damit zieht Deutschland am bisherigen Spitzenreiter Großbritannien vorbei. In Deutschland wurden 2016 Immobilien für 60,2 Milliarden Euro gehandelt. Die Briten kommen auf 59,9 Milliarden. Der PWC-Analyse zufolge wird sich diese Rangordnung vorerst auch nicht mehr ändern.