LondonDie Konjunkturabkühlung in Großbritannien nach dem Brexit-Votum macht sich zunehmend am Immobilienmarkt bemerkbar. Die Preise für Häuser und Wohnungen auf der Insel gingen im Mai den dritten Monat in Folge zurück, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Hypothekenspezialisten Nationwide ergab. Verglichen mit dem Vormonat verbilligten sich Immobilien um 0,2 Prozent und damit stärker als von Reuters befragte Analysten erwartet hatten. Binnen Jahresfrist lagen die Preise um 2,1 Prozent höher, im April betrug das Wachstum noch 2,6 Prozent. „Es ist immer noch früh, aber das gibt uns weitere Anzeichen dafür, dass der Immobilienmarkt an Fahrt verliert“, sagte Nationwide-Chefvolkswirt Robert Gardner.