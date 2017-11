Am vergangenen Montag bekam Bottrops Oberbürgermeister Frank Tischler eine Liste mit 10.000 Unterschriften überreicht. Die Forderung der Unterzeichner: Die Stadt soll auf die geplante Erhöhung der Grundsteuer B verzichten, die für Grundstücke mit Wohnungen gilt. Die Steuer würde alle Hausbesitzer und Wohnungseigentümer betreffen und über erhöhte Nebenkosten auch die Mieter erreichen. Bottrops Stadtkämmerer hatte argumentiert, dass die zusätzlichen Steuereinnahmen dringend benötigt würden, um die Sparziele der Stadt zur erreichen. Den Einwohnern in Bottrop ist das herzlich egal – die Gegner der Erhöhung hatten in nur vier Wochen die überreichten Unterschriften beisammen.

Die Grundsteuer ist vielerorts ein Ärgernis für Haus- und Grundbesitzer. Ist eine Stadt knapp bei Kasse, ist die Erhöhung der Grundsteuer ein beliebtes Mittel, für neue Einnahmen zu sorgen. Die Grundsteuern A (unbebaut, Land- und Forstwirtschaft) und B (bebaut oder bebaubar) sind eine zentrale Einnahmequelle der Kommunen, über deren Höhe die Stadträte ohne Zutun der Landes- oder Bundesregierung ganz eigenständig entscheiden können. Insbesondere die Erhöhung der Grundsteuer B, die den gesamten Wohnungsbau erfasst, ist für Kommunen ohne großes Risiko möglich. Schließlich können Immobilien nicht mal eben woandershin verlegt werden.