In Deutschland gab es demnach bei Hausbränden, die durch brennende Fassaden beeinflusst wurden, seit 2005 elf Tote und 124 Verletzte. Hochgerechnet auf 1000 solche Brandereignisse entspricht das 122 Toten. Bei durchschnittlich 200.000 Hausbränden in Deutschland jährlich hingegen sterben nur 300 Menschen, was bei 1000 Brandereignissen statistisch gesehen 1,5 Toten entspricht.

Der 30-Seiten-Katalog mit dem sperrigen Namen „Brandereignisse in Verbindung mit Wärmedämm-Verbundsystemen“ führt 99 Brandfälle auf, bei denen Wandisolierungen mit Wärmedämm-Verbundsystemen die Ausbreitung von Bränden über mehrere Stockwerke beschleunigt haben. Brennende Fassaden erschweren zudem den Einsatz von Feuerwehrleitern.