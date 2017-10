Doch nur wenige Monate später verkaufte er das Anwesen wieder: Der Selfmademan hatte die Rechnung ohne den spanischen Fiskus gemacht. „Als seine deutschen Steuerberater von dem Kauf erfuhren, haben sie mich angerufen, weil sie eine hohe Vermögenssteuer fürchteten“, erzählt Willi Plattes, Inhaber der Kanzlei European@ccounting in Palma de Mallorca.

Es schien alles bereitet für den Lebensabend im sonnigen Süden. Für rund 7,5 Millionen Euro hatte sich ein deutscher Unternehmer, der es in der Baustoffbranche zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht hat, eine Villa auf Mallorca gegönnt – mit luxuriösem Interieur, großzügigem Pool und traumhaftem Blick aufs Meer.

Es sind nicht nur einige wenige Superreiche, die sich abwenden. Die Einwohnerstatistiken offenbaren einen wahren Exodus: In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz auf den Balearen laut aktuellen Daten des Statistikamts fast halbiert (siehe Grafik).

Trotz leerer Wohnungen und Häuser ziehen die Preise in den Großstädten wieder an, auch weil viele Spanier mit Immobilien ihren kärglichen Lohn aufbessern wollen. Überhitzt der Markt?

Droht die nächste Blase in Spanien?

Gründe offenbart diese Statistik natürlich nicht. Aber Experten sind sich einig: Hauptursache für den Mallorca-Exodus der Deutschen sind zunehmend strenge Steuerregeln im schuldengeplagten Spanien. Die balearische Regierung verschärft die zum Teil noch, so weit es ihre Autonomie zulässt.

Ferienwohnungen sind immer gefragter - auch aus Angst vor Terror. Vermieter rechnen mit hohen Renditen. Ein neues Gesetz soll Ferienhausanbietern zudem mehr Rechtssicherheit bescheren. Was Käufer wissen sollten.

Das kann teuer werden, zumal der Satz nicht nur für spanisches Vermögen gilt. Reiche Ausländer mit Wohnsitz auf den Balearen müssen auch Auslandsvermögen in Spanien versteuern. Damit das klappt, fordert das Finanzamt einmal im Jahr eine detaillierte Auflistung der ausländischen Besitztümer an. Über das Vermögen in Spanien wissen die Beamten meist ohnehin Bescheid. Bei Verstößen drohen hohe Geldbußen; bereits bei verspäteter oder nicht formgerechter Abgabe sind mindestens 4500 Euro fällig.