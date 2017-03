Ferienwohnungen sind immer gefragter - auch aus Angst vor Terror. Vermieter rechnen mit hohen Renditen. Ein neues Gesetz soll Ferienhausanbietern zudem mehr Rechtssicherheit bescheren. Was Käufer wissen sollten.

Diesen Gesetzentwurf verbucht der Deutsche Ferienhausverband als eigenen Erfolg: Am 31. März entscheidet der Bundesrat über eine Änderung der Baunutzungsordnung. Ferienwohnungen werden demnach nicht mit störenden Gewerbe- und kleinen Beherbergungsbetrieben gleichgesetzt. Weil dies in einigen Gemeinden bislang anders gesehen wurde, fürchteten viele private Ferienhausanbieter um den Verlust ihrer Einnahmequelle. Nach der neuen Baunutzungsordnung sind Ferienwohnungen und -häuser aber grundsätzlich in allgemeinen Wohngebieten erlaubt. In reinen Wohngebieten kann die Gemeinde weiterhin abwägen. "Wir sind erleichtert", ließ der Deutsche Ferienhausverband denn auch Geschäftsstellenleiterin Michelle Schwefel kürzlich mitteilen. „Mit der Änderung der Baunutzungsverordnung haben wir endlich die nötige Rechtssicherheit für Ferienwohnungen in Wohngebieten wieder hergestellt. Damit ist für die meisten Anbieter ein Verbot vom Tisch. Tourismusvielfalt und wichtige Einnahmen bleiben erhalten“, so Schwefel. Mehr als zwei Jahre schwebte ein mögliches generelles Verbot der Vermietung von Ferienimmobilien in Wohngebieten wie ein Damoklesschwert über der Branche.

Anzeige

Dennoch konnte diese Rechtsunsicherheit den Boom am Ferienhausmarkt nicht stoppen, weder was den Verkauf von Ferienimmobilien noch deren Vermietung angeht. Die Gesetzesinitiative ist ein Grund mehr, warum der Aufstieg dieses Marktes weitergehen sollte. "Alle Faktoren sprechen für starkes Wachstum in der Branche. In den vergangenen Jahren hat uns die Dynamik des Marktes immer wieder überrascht“, sagt Tobias Wann, Vorsitzender des Deutschen Ferienhausverbandes (DFV).

Preisniveau für Ferienwohnungen in Deutschland Sylt Sehr gute Lage: Preisspanne: 11.000 - 14.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne: 8.500 -13.000 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne: 6.000 - 9.000 €/qm Quelle: Engel & Völkers, Ferienimmobilien Marktbericht Deutschland 2016; aufgerufene Kaufpreise an 22 Standorten im ersten Quartal 2016; Stand: 3. Mai 2016

Norderney Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 10.800 -14.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 8.800 -11.000 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 6.000 - 9.000 €/qm Quelle: Engel & Völkers, Ferienimmobilien Marktbericht Deutschland 2016; aufgerufene Kaufpreise an 22 Standorten im ersten Quartal 2016; Stand: 3. Mai 2016

Tegernsee Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 15.000 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 8.000 - 10.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 6.000 - 8.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 2.500 - 6.500 €/qm Quelle: Engel & Völkers, Ferienimmobilien Marktbericht Deutschland 2016; aufgerufene Kaufpreise an 22 Standorten im ersten Quartal 2016; Stand: 3. Mai 2016

Rügen Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 14.000 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 4.000 - 9.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 2.700 - 4.000 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.500 - 3.000 €/qm

Juist Sehr gute Lage: Preisspanne: 7.000 - 12.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 6.000 - 9.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 3.500 - 7.200 €/qm Quelle: Engel & Völkers, Ferienimmobilien Marktbericht Deutschland 2016; aufgerufene Kaufpreise an 22 Standorten im ersten Quartal 2016; Stand: 3. Mai 2016

Timmendorfer Strand Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 12.000 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 5.000 - 9.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 4.000 - 5.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.500 - 4.000 €/qm

Föhr Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 11.000 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 4.800 - 7.500 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 3.900 - 6.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.800 - 4.000 €/qm

Warnemünde Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 10.000 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 5.000 - 8.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 3.800 - 6.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.800 - 3.800 €/qm

Usedom Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 10.000 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 4.500 - 7.500 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 3.000 - 4.700 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.800 - 3.500 €/qm

Langeoog Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 8.500 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 5.000 - 8.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 4.000 - 6.000 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 2.500 - 5.000 €/qm

Wangerooge Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 8.500 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 5.500 - 7.700 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 4.500 - 6.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 2.100 - 5.500 €/qm

Kühlungsborn Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 8.500 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 4.400 - 6.500 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 2.900 - 4.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.800 - 3.000 €/qm

St. Peter-Ording Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 8.500 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 3.600 - 6.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 2.800 - 4.200 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 2.000 - 3.000 €/qm

Borkum Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 8.300 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 5.000 - 7.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 4.000 - 5.800 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 2.500 - 4.900 €/qm

Fischland-Darß-Zingst Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 8.000 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 3.500 - 5.800 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 2.800 - 4.000 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.500 - 3.200 €/qm

Grömitz Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 8.000 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 3.000 - 5.500 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 2.200 - 3.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.100 - 3.500 €/qm

Garmisch-Partenkirchen Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 7.500 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 5.500 - 7.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 4.300 - 5.800 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 2.200 - 4.500 €/qm

Amrum Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 6.800 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 3.800 - 6.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 3.600 - 5.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 2.500 - 4.100 €/qm

Travemünde Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 6.700 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 4.000 - 5.100 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 2.500 - 4.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.300 - 2.500 €/qm

Chiemsee Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 5.800 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 4.400 - 5.300 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 3.500 - 5.000 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 2.000 - 3.500 €/qm

Fehmarn Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 4.500 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 3.400 - 4.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 2.400 - 3.500 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.000 - 2.500 €/qm

Ostallgäu Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 4.500 €/qm Sehr gute Lage: Preisspanne 2016: 3.000 - 4.000 €/qm Gute Lage: Preisspanne 2016: 2.700 - 3.400 €/qm Mittlere Lage: Preisspanne 2016: 1.500 - 2.800 €/qm

Auch Bernd Muckenschnabel, Deutschland-Chef es Ferienhausvermieters Novasol, spricht davon, dass das Geschäft in Deutschland sehr unter den Gesetzen leide, die in der Vermietung von Ferienwohnungen eine Zweckentfremdung von Wohnraum sehen. Optimistisch ist der Vermieter von 2200 Ferienobjekten in Deutschland dennoch. "In Deutschland sehen wir im Hinblick auf den Ferienhaus-Markt den größten Nachholbedarf in Europa", verriet Muckenschnabel einer Hamburger Tageszeitung. "Wir stehen hier ganz am Anfang."

Umsatz bei Ferienhäusern steigt Der Markt für Ferienhausanbieter wächst schon seit Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten - und wird dies aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr wieder tun. Einer Gesamterhebung des Vermittlers FeWo-direkt und des Deutschen Ferienhausverbandes zufolge erwirtschaftet der deutsche Ferienhausmarkt einen jährlichen Bruttoumsatz von acht Milliarden Euro. Gegenüber 2015 sind die Buchungen der Ferienhausveranstalter und -vermittler aus dem deutschsprachigen Raum um 16 Prozent, der Umsatz sogar um 24 Prozent gestiegen. Auch die Ausgaben pro Buchung steigen seit Jahren und liegen inzwischen bei durchschnittlich 1013 Euro pro Aufenthalt. „Der Ferienhausmarkt wird immer professioneller und die Ausstattung der Ferienwohnungen immer besser. Für mehr Komfort zahlen die Urlauber auch einen höheren Preis“, sagt Wann.

Preisniveau für Ferienhäuser in Deutschland Sylt Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 15.000.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 7.000.000 - 10.000.000 € Gute Lage: Preisspanne: 3.000.000 -7.500.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 850.000- 3.500.000 € Quelle: Engel & Völkers, Ferienimmobilien Marktbericht Deutschland 2016; aufgerufene Kaufpreise an 22 Standorten im ersten Quartal 2016; Stand: 3. Mai 2016

Tegernsee Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 10.000.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 3.000.000 - 6.000.000 € Gute Lage: Preisspanne: 1.800.000 - 4.000.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 600.000- 2.300.000 €

Chiemsee Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 10.000.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 1.400.000 - 3.500.000 € Gute Lage: Preisspanne: 700.000 - 1.800.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 250.000- 700.000 €

Norderney Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 4.900.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 1.800.000 - 2.600.000 € Gute Lage: Preisspanne: 1.300.000 - 2.000.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 500.000- 1.500.000 €

Usedom Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 4.500.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 650.000 - 2.750.000 € Gute Lage: Preisspanne: 475.000 - 2.000.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 180.000- 750.000 €

Juist Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 3 .500.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 1.300.000 - 2.000.000 € Gute Lage: Preisspanne: 850.000 - 1.850.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 500.000 - 1.200.000 €

Fischland-Darß-Zingst Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 3.500.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 850.000 - 2.000.000 € Gute Lage: Preisspanne: 500.000 - 1.000.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 200.000 - 700.000 €

Timmendorfer Strand Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 3.100.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 600.000 - 2.100.000 € Gute Lage: Preisspanne: 300.000 - 850.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 175.000 - 450.000 €

Garmisch-Patenkirchen Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 3.000.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 1.800.000 - 2.300.000 € Gute Lage: Preisspanne: 900.000 - 2.000.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 480.000 - 1.300.000 €

Rügen Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 3.000.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 700.000 - 1.500.000 € Gute Lage: Preisspanne: 380.000 - 800.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 90.000 - 400.000 €

Ostallgäu Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 2.790.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 800.000 - 1.550.000 € Gute Lage: Preisspanne: 460.000 - 850.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 250.000 - 600.000 €

Kühlungsborn Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 2.400.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 750.000 - 1.250.000 € Gute Lage: Preisspanne: 350.000 - 750.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 130.000 - 350.000 €

Langeoog Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 2.000.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 1.000.000 - 1.500.000 € Gute Lage: Preisspanne: 700.000 - 1.300.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 300.000 - 900.000 €

Warnemünde Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 2.000.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 650.000 - 1.500.000 € Gute Lage: Preisspanne: 420.000 - 1.000.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 250.000 - 500.000 €

St. Peter-Ording Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 1.900.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 600.000 - 1.500.000 € Gute Lage: Preisspanne: 380.000 - 700.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 250.000 - 400.000 €

Amrum Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 1.900.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 650.000 - 1.350.000 € Gute Lage: Preisspanne: 500.000 - 850.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 350.000 - 600.000 €

Travemünde Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 1.900.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 400.000 - 1.000.000 € Gute Lage: Preisspanne: 200.000 - 600.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 125.000 - 300.000 €

Föhr Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 1.700.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 550.000 - 1.300.000 € Gute Lage: Preisspanne: 400.000 - 850.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 250.000 - 500.000 €

Borkum Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 1.500.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 690.000 - 1.100.000 € Gute Lage: Preisspanne: 550.000 - 890.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 300.000 - 600.000 €

Grömitz Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 1.500.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 350.000 - 950.000 € Gute Lage: Preisspanne: 225.000 - 500.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 120.000 - 500.000 €

Wangerooge Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 1.500.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 300.000 - 750.000 € Gute Lage: Preisspanne: 200.000 - 500.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 155.000 - 350.000 €

Fehmarn Höchstpreise für Liebhaberobjekte: 780.000 € Sehr gute Lage: Preisspanne: 350.000 - 500.000 € Gute Lage: Preisspanne: 225.000 - 400.000 € Mittlere Lage: Preisspanne: 100.000 - 300.000 €