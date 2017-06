WashingtonDer Eigenheimabsatz in den USA ist im Mai überraschend gestiegen. Die Verkäufe bestehender Häuser nahmen um 1,1 Prozent auf eine Jahresrate von 5,62 Millionen zu, wie der Immobilienmakler-Verband NAR am Mittwoch mitteilte. Das ist der dritthöchste Wert in den vergangenen zehn Jahren. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet.