Ein Kran ist in Weimar (Thüringen) über dem Rohbau des künftigen Neuen Bauhaus-Museum zu sehen. Bild: dpa

Trotz hoher Nachfrage in den Ballungsgebieten wurden in Deutschland in den ersten drei Quartalen deutlich weniger Wohnungen genehmigt als im gleichen Vorjahreszeitraum.