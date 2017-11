MünchenDer Gewerbeimmobilien-Investor TLG Immobilien will sich über Nacht bis zu 150 Millionen Euro für die nächsten Übernahmen besorgen. Die Investmentbanken JPMorgan und Deutsche Bank sollen über Nacht bis zu 7,4 Millionen neue TLG-Aktien bei Investoren platzieren, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zum Xetra-Schlusskurs von 20,70 Euro wären sie 153,2 Millionen Euro wert. Die Aktie stieg am Donnerstag um zwei Prozent, nachdem die TLG den operativen Gewinn (FFO) um 20 Prozent gesteigert und die Gewinnprognose erhöht hatte.