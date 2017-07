Berlin/BochumDeutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will jährlich rund 2000 neue Wohnungen bauen. „Damit wären wir aus dem Stand einer der größten Entwickler in Deutschland“, sagte Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch der „Welt am Sonntag“. Der Dax-Konzern mit Sitz in Bochum habe dafür ein „sehr umfangreiches Investitionsprogramm aufgelegt“.

Vorbild sei ein Pilotprojekt für serielles Bauen in Bochum, bei dem Vonovia Wohngebäude zu Baukosten von 1800 Euro pro Quadratmeter errichtet habe. „Eigentlich müssten wir sogar noch günstiger bauen können“, sagte Buch. Vonovia plane beispielsweise, ganze Räume serienmäßig in Baufabriken herstellen zu lassen. „Mit den früheren Plattenbauten oder gleichförmigen Wohnsiedlungen am Stadtrand hat das nichts zu tun“, sagte Buch.