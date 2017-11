WiesbadenTrotz hoher Nachfrage in den Ballungsgebieten wurden in Deutschland in den ersten drei Quartalen deutlich weniger Wohnungen genehmigt als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Baugenehmigungen sank um fast 20.000 oder 7,0 Prozent auf knapp 257.000, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete. In knapp 226.000 Fällen ging es dabei um Neubauten (minus 4,8 Prozent).