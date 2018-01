FrankfurtDie Liste der geplanten Börsengänge in Deutschland in den Wochen vor Ostern wird länger. Auch der Immobilienentwickler Instone wolle seine Emission noch im ersten Quartal durchziehen, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Das Unternehmen wird dabei möglicherweise mit 700 bis 800 Millionen Euro bewertet. Welcher Teil davon in neue Hände kommen soll, ist offen. Begleitet wird der Börsengang laut Insidern von der Deutschen Bank und Credit Suisse, in der zweiten Reihe seien Morgan Stanley, BNP Paribas und UniCredit mit von der Partie.

Vor Ostern wird bereits der Börsengang der Medizintechnik-Tochter von Siemens, Healthineers, erwartet. Auch hat der Arzneimittelhersteller Dermapharm aus Grünwald bei München seine Börsenpläne auf Februar oder März vorgezogen, wie Reuters erfahren hatte. Sie alle wollen sich die gute Stimmung an der Börse zunutze machen – oder fürchten, dass höhere Zinsen im Lauf des Jahres die Aktienkurse bröckeln lassen.