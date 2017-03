DüsseldorfDie Stimmung in der deutschen Immobilienwirtschaft ist schlechter als die Lage: Das zeigt der Deutsche Hypo-Index. Dessen Klima-Index zeigt, dass die Erwartungen der Marktteilnehmer an die Zukunft abnehmen. Der Konjunkturindex steigt aber noch – er bildet die aktuelle Situation ab.

Im März sank der Immobilienklima-Index zum fünften Mal in Folge. Das gab es zuletzt 2012. In diesem Monat ging er um 3,1 Prozent auf 132,1 Zähler zurück. „Eine Trendwende?“, fragt Andreas Pohl, Vorstandschef der Deutschen Hypo, die den Index berechnen lässt. Eine Antwort gibt er nicht. Und Marktanalyst Tobias Kassner, der den Index berechnet, ist auch vorsichtig. Es sehe so aus, als ob dem Aufschwung „langsam die Luft ausgehe“. Eine landläufig Regel zum bekannten Ifo-Geschäftsklima-Index, der die Einschätzung der Konjunkturentwicklung spiegelt, lautet: Wenn der Indexwert dreimal hintereinander sinkt, liegt eine Trendwende nach unten vor. Aber so weit will Kassner doch nicht gehen.