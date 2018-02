Oberkassel und die Carlstadt sind die teuersten Pflaster für Mieter, mit 12 bis 13 Euro Kaltmiete je Quadratmeter und Monat. Auch Kaiserswerth, ganz im Norden und direkt am Rhein gelegen, erreicht noch über elf Euro. Quadratmetermieten von unter neun Euro haben mittlerweile Seltenheitswert – in Hubbelrath, im Düsseldorfer Osten in Richtung Mettmann, und in Garath, ganz im Süden in der Nähe von Hilden, sind sie noch zu finden. Dafür müssen Mieter dann aber schon vergleichsweise weite Wege in die Innenstadt hinnehmen.