Harvestehude ist am Hamburger Mietmarkt das Maß aller Dinge. 15,30 Euro Kaltmiete je Quadratmeter müssen Mieter einer bestehenden Wohnung (also kein Neubau) hier einplanen. Doch im längerfristigen Vergleich haben sich die Mieten seit 2009 in Harvestehude nur etwa so entwickelt wie in der Stadt insgesamt. Stärker zugelegt haben sie in Hamm-Süd (+44 Prozent seit 2009), das nun auf 10 Euro je Quadratmeter kommt. Auch Hoheluft-Ost, direkt an Harvestehude angrenzend, hat einen stärkeren Sprung nach vorne gemacht und ist zum zweitteuersten Miet-Stadtteil avanciert.